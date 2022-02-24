Володин поблагодарил Никарагуа за поддержку решения о признании ДНР и ЛНР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил на заседании Национальной Ассамблеи Никарагуа в ходе визита в республику. Спикер поблагодарил президента Никарагуа Даниеля Ортегу за поддержку решения России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Володин отметил, что Ортега одним из первых поддержал решение России, которое было принято с целью обеспечения безопасности граждан.

В России, продолжил он, кроме того, благодарны Никарагуа за поддержку решения жителей Крыма вернуться в состав России и за признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

Володин в ходе визита также встретился с председателем Национальной Ассамблеи Никарагуа Густаво Поррасом Кортесом. Российский спикер выступил за повышение уровня взаимодействия парламентов, отметив, что пока что тон отношениям между странами задают президенты.