Вооруженные силы Беларуси находятся в режиме боевой готовности

Учитывая ситуацию, которая складывается на южных и западных рубежах Беларуси, ряд частей ВС повышают боеготовность для исключения внезапного нападения и находятся в режиме боевой готовности в пунктах своих дислокации. Эту информацию подтвердил 24 февраля по завершению совещания у верховного главнокомандующего РБ министр обороны страны Виктор Хренин.

Кроме того в военном ведомстве уточнили, что ведется и комплекс мероприятий по усилению участков государственной границы с целью исключения проникновения диверсионно-разведывательных групп, пресечению попыток доставки оружия и боеприпасов.

Кстати, выступая в четверг, 24 февраля, на совещании перед силовиками, Лукашенко назвал фейками заявления украинских властей о том, что вместе с российскими войсками на Украину отправились и белорусские части. По его словам, участвовать в спецоперации на Донбассе отправилась исключительно российская группировка, которая базировалась на южных границах Беларуси во время учений "Союзная решимость-2022".

В то же время министр отметил, что охрана белорусских рубежей на украинском направлении ведется в режиме мирного времени, в полную боевую готовность армия не приведена. По его словам, из-за обострения ситуации на Донбассе главнокомандующий поставил задачу - усилить прикрытие именно южного направления.

Генерал напомнил, что у белорусских границ страны НАТО продолжают наращивать свою военную мощь. Только в Польше и Прибалтике, уточнил он, находятся более восьми тысяч американских солдат. И не реагировать на это в Минске не могут. "Есть много индикаторов, по которым мы отслеживаем и смотрим, будет ли как-то обстановка развиваться в более критическую сторону или все же нет", - сообщил глава военного ведомства Беларуси, слова которого цитирует БЕЛТА.

Он дал понять, что у генштаба есть несколько поэтапных планов, как реагировать на складывающуюся обстановку. В первую очередь руководство планирует реагировать на действия оппонентов, особенно с западной, северо-западной границы.