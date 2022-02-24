Врач назвал алкоголь, от которого особенно быстро растет холестерин

Увидев зашкаливающие цифры уровня холестерина в анализе крови, мало кто связывают такие результаты с употреблением спиртного. Психиатр и нарколог Евгений Рысин объяснил, как спиртные напитки на самом деле влияют на уровень холестерина в крови. Врач подчеркнул, что употребление любого количества алкоголя - "это всегда вступление в зону определенного медицинского риска". При этом, как показали серьезные масштабные исследования, медики выявили отчетливую связь алкоголя с ростом уровня "плохого" холестерина.

"Ключевую же роль в холестериновом обмене в организме человека играет печень. Ну, а то, что именно она является органом-мишенью для алкоголя, принимая на себя нагрузку по его обезвреживанию, знают все", - отметил Евгений Рысин в интервью "Доктору Питеру", уточнив, что "алкогольное повреждение печени приводит к нарушению холестеринового обмена".

В плане нарушения холестеринового обмена в организме вредны все алкогольные напитки. Но есть в списке и лидер. По словам специалиста, "лидером по наносимому вреду однозначно признано пиво".

"Избегая ханжеских увещеваний, напоминаю, что любое употребление спиртного - это вступление в зону риска", - еще раз подчеркнул доктор.

Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич в плане пагубного влияния на организм также выделила пиво. Пивная пенка содержит кобальт, избыток которого перегружает сердце и сосуды. Кроме того, "легкий" пенный напиток насыщает кровь углекислым газом, что провоцирует варикозное расширение вен, объяснила врач.