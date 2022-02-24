ВТБ продал акции RCB Bank и "Почта Банка"

В ВТБ приняли решение о продаже акций RCB Bank и "Почта Банка". Сообщение об этом опубликовала пресс-служба кредитной организации.

Сделка по кипрскому RCB Bank состоялась 24 февраля.

"В рамках реструктуризации зарубежных активов Группы ВТБ принято решение о продаже неконтролирующей доли в 46,29% акций в кипрском RCB Bank. Покупателем пакета акций выступили другие акционеры RCB Bank Ltd", - говорится в сообщении банка.

Также ВТБ закрыл сделку по продаже двух акций АО "Почта Банк". Их владельцем стал новый президент-председатель правления банка Александр Пахомов.

"Решение о продаже акций было принято в связи с завершением этапа смены руководства "Почта Банка" и в целях оптимизации корпоративной структуры управления данным активом", - говорится в сообщении.

В результате доля ВТБ в "Почта Банке" снизилась до 50% минус одна акция и сравнялась с долей, принадлежащей дочерней компании "Почты России" - ООО "Почтовые Финансы".

Также ВТБ принял решение передать свой пакет акций в футбольном клубе "Динамо - Москва" в пользу всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо".

Ранее в ВТБ прокомментировали введенные против банка санкции. В кредитной организации заявили, что проработали планы противодействия, чтобы минимизировать последствия для клиентов.