ВТБ: Санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка

В ВТБ заявили, что санкции никак не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка, в том числе, в долларах и евро. Такое заявление опубликовала пресс-служба кредитной организации.

"Все счета по-прежнему активны, а средства, размещенные в ВТБ, доступны как в отделениях, так и дистанционных каналах. Их по-прежнему можно использовать в полном объеме, для них также доступно проведение всех операций на территории России", - говорится в сообщении.

Также в ВТБ заверили, что продолжают работать все карты банка, в том числе Visa и Mastercard. А ограничения коснутся лишь использования карт за границей. По этой причине ВТБ рекомендовал своим клиентам, которые сейчас за рубежом, снять с карт наличные. В России получить наличных также можно в любом банкомате.

"ВТБ не ограничивает обмен валюты. Клиенты сохраняют возможность открыть счет в различных иностранных валютах", - говорится в сообщении банка.

В штатном режиме продолжат работать эквайринговые терминалы и кассы в торгово-сервисных предприятиях, обслуживаемых в ВТБ.

Также банк заявил, что продолжит обслуживать и брокерские счета, не смотря на то, что некоторые операции с расчетами в валюте временно недоступны.

"Мы работаем над поиском возможных решений для восстановления данного функционала. Клиент может обратиться в ВТБ для перевода ценных бумаг иностранных эмитентов к другому брокеру", - отмечают в банке.

Ранее ВТБ уже рекомендовал клиентам-юрлицам временно воздержаться от проведения любых операций и расчетов в долларах и евро.