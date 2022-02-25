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Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" отменил все рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая

Текст: Алексей Рыбин

"Аэрофлот" приостановил все рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая 2022 года. Об этом говорится на официальном сайте перевозчика.

Компания приняла такое решение в связи с санкциями, введенными в ее отношении властями Великобритании.

Перевозчик предлагает пассажирам, у которых уже есть оформленные билеты в эти города, либо вернуть деньги, либо изменить дату или пункт прибытия.

"Пассажирам, желающим сохранить перевозку в/из столицы Великобритании или Ирландии, может быть предложен перелет на рейсах других авиаперевозчиков с транзитом в Европе при наличии свободных мест и при обращении пассажира в "Аэрофлот" или к агенту, оформившему авиаперевозку, не ранее, чем за 24 часа до планового времени вылета отмененного рейса", - сообщает компания.

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