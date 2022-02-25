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25.02.2022 18:30
Рубрика: В мире

Бойцы ДНР продвигаются сквозь эшелонированную оборону ВСУ

Текст: Руслан Мельников (Донецк)
Российская газета - Федеральный выпуск № 411(86891)
На линии соприкосновения в ДНР не утихают ожесточенные боевые действия. Утром 25 февраля в Донецке снова слышалась стрельба. ВСУ используют крупный калибр. Особенно активно украинская сторона обстреливает с раннего утра Горловку.
Снаряд украинских силовиков, выпущенный по Горловке, попал в школу No50 и убил двух учителей. Фото: telegram/ ПРИХОДЬКО РИК Снаряд украинских силовиков, выпущенный по Горловке, попал в школу No50 и убил двух учителей. Фото: telegram/ ПРИХОДЬКО РИК
Снаряд украинских силовиков, выпущенный по Горловке, попал в школу No50 и убил двух учителей. Фото: telegram/ ПРИХОДЬКО РИК

По словам мэра города Ивана Приходько, используются минометы и орудия калибров 82, 120, 122, 125 и 152 мм. Под огнем оказались поселок шахты имени Гагарина и Зайцево. Один из украинских снарядов, выпущенных по Горловке, попал в школу N 50. Погибли двое учителей.

Под обстрелы попали зоопарк, больница и морг в Докучаевске, шахты в Макеевке, железнодорожная станция в Ясиноватой. В Донецке ситуация настолько серьезная, что в городе пришлось временно остановить движение некоторых троллейбусов и трамваев, чего давно не происходило.

Информации о ситуации, сложившейся непосредственно на линии разграничения, пока приходит немного.

- Фронт продвинулся на семь километров. Сейчас сложно наступать, потому что приходится преодолевать глубокоэшелонированную оборону. Много заминированных участков, - сообщил корреспонденту "РГ" ополченец Александр, вернувшийся на время с передовой.

Но любая поступающая с "передка" информация может быстро устаревать. По словам ополченцев, создаются тактические группы для работы в населенных пунктах, чтобы обойтись без потерь среди мирного населения.

Предполагается, что непросто будет в Мариуполе, где засело много националистов из добровольческих батальонов, оборудующих для обороны подвалы и чердаки и планирующих прикрываться мирными жителями.

Фото: Народная милиция ДНР/РИА Новости
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Российских военных или российскую военную технику в Донецке корреспондент "РГ" не видел.

- Не обладаю о них никакой информацией, - устало говорит вернувшийся с передовой ополченец. - На нашем участке действуют только бойцы ДНР.

В Донецке тем временем продолжается мобилизация. Дончане массово уходят на фронт. В обычно пустом холле гостиницы, где остановился корреспондент "РГ", царит оживление. На выходе собрались мужчины в гражданском с сумками и рюкзаками. Перед гостиницей стоит автобус.

- Это наши сотрудники мобилизуются, - поясняет девушка-администратор на ресепшене.

В военкоматы и пункты сбора прибывают все новые и новые дончане.

- Ситуация сильно изменилась, - объясняет житель Донецка Артем. - Раньше желающих отправиться на передовую было меньше. Многие просто не видели смысла годами сидеть в окопе в бесконечной позиционной войне, когда не всегда можно даже отвечать на обстрелы. Сейчас по-другому. Началось наступление, это вдохновляет. Люди пошли на призывные пункты и еще будут приходить.

В спортзале школы, приспособленном под пункт отправки призывников и добровольцев, мужчины разных возрастов - от совсем молоденьких студентов до пенсионеров. Сидят на длинных скамейках, школьных стульях, отдыхают на матрасах вдоль стен. За внесенными из классов партами идет запись и распределение.

В 23.00 в Донецке начинается комендантский час.В ополчение записываются не только жители ДНР. Приехавший в Донецк Эдуард из Сургута не может дождаться распределения на передовую. Он уже участвовал в боях за ДНР в качестве добровольца и сейчас не захотел оставаться в стороне.

- И не я один такой. Мне звонят знакомые из Сибири и с Севера. Тоже хотят приехать. Я надеюсь отправиться в свое подразделение, где меня хорошо знают. Машину вот специально купил в Ростове за 120 тысяч. Старенькая, такую не жалко, если под обстрел попадет, - рассказывает Эдуард.

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
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Днем резко усиливаются обстрелы Донецка и Макеевки. Громкие взрывы слышатся в центре города. В Кировском районе украинский снаряд разрушил жилой дом, загорелась нефтебаза, поврежден трубопровод. В Куйбышевском районе снаряд попал в магазин. Осколки повредили жилые дома и машины местных жителей. Ранен человек.

- Было попадание двух снарядов в жилой дом и в станцию СТО - минимум три попадания. Пострадали жилые дома, автомобили, газовые трубы. Сейчас аварийные службы остановили утечку газа. Предположительно обстрел велся из "Градов". Пострадавший находится в больнице, - рассказывают работающие на месте обстрела следователи. Рядом - частный сектор, поврежденная "Волга", осколки битого стекла под ногами. Здесь находятся мебельный магазин и автомагазин. Дончанин, выбиравший запчасть, оказался в больнице.

- Все окна повылетали. Страшно было. Сильные взрывы, наверное, большие орудия стреляли. Мы спрятались в ванной, пригнулись и сидели все это время там, - рассказывает Наталья, чей дом пострадал от обстрелов.

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