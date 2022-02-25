Двое учителей погибли в Горловке при обстреле ВСУ здания школы

Двое учителей погибли в результате попадания снаряда украинских силовиков в здание школы в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"Ул. Соколовского, 15, школа № 50 - прямое попадание снаряда. В результате обстрела погибло двое учителей", - написал он в Telegram-канале. Еще один человек получил ранение, ему оказывается медицинская помощь, добавил Приходько.

По его словам, обстрелы ВСУ в пятницу начались рано утром. "Зашумела вся линия соприкосновения и близлежащие поселки. Под обстрелом Зайцево и поселок шахты им. Гагарина", - сообщил мэр города.

В четверг в Горловке в результате обстрелов со стороны украинских силовиков погибли два человека, еще шестеро местных жителей были ранены.