В Горловке в результате обстрелов ВСУ погибли 2 человека, 6 получили ранения

В четверг в результате обстрелов города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны украинских силовиков два человека погибли, еще шестеро местных жителей получили ранения. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

По его словам, обстрелами со стороны ВСУ в Горловке повреждено 45 домостроений и объектов инфраструктуры, в том числе 26 частных и 3 многоквартирных дома. Повреждены 9 линий электропередачи и 4 участка газопровода. Обесточены два десятка трансформаторных подстанций, не работают четыре котельные, передает ТАСС.

Приходько рассказал, что на протяжении вчерашнего дня территория Горловки подвергалась хаотичным ударам украинских силовиков. Они применяли минометы, ствольную и реактивную артиллерию. В результате был нанесен урон каналу Северский Донец - Донбасс.

Ранее заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что вооруженные силы Украины за день выпустили по Республике более 1500 снарядов и мин. Под обстрелы попали 27 населенных пунктов ДНР.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Главная цель операции - защита людей, которые уже 8 лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Глава государства подчеркнул, что в планы России не входит оккупация Украины, РФ никому и ничего не собирается навязывать силой.