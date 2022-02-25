ЦБ: Деньги в банках под санкциями можно забрать в валюте счета

Все деньги клиентов российских банков, которые попали под западные санкции, сохранены в кредитных организациях, и их можно снять в случае необходимости в валюте счета. Если потребуется, ЦБ поможет банкам, если у тех не хватит на это запасов валюты.

Об этом сообщила пресс-служба Банка России. "Все операции банков в рублях будут осуществляться, и соответствующие услуги предоставляться всем клиентам в обычном режиме. Все средства клиентов в иностранной валюте также сохранены и могут быть выданы в валюте счета. Банк России готов оказать поддержку банкам средствами в рублях и иностранной валюте", - говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что США ввели санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, "Открытия", Совкомбанка, Новикомбанка, Альфа-банка и других. В течение месяца все платежи Сбербанка в долларах, которые будут проводиться с участием финансовых учреждений США, попадут под запрет исполнения. В британский санкционный список отдельно попал ВТБ. Ранее также были введены санкции против Промсвязьбанка и банка "Россия".

"Все банки заблаговременно разработали план мер по обеспечению бесперебойного функционирования в условиях санкций, и мы оцениваем эти планы, как адекватные ситуации", - говорят в ЦБ.

Как сообщил попавший под санкции Совкомбанк, возможное введение ограничений на работу было ранее проработано банкирами с ЦБ и Минфином, после чего были выработаны несколько сценариев преодоления последствий санкций с минимальным негативным влиянием на клиентов и контрагентов. В Альфа-банке отметили, что в работе организации не будет изменений для клиентов из-за санкций, которые затронули только выпуск новых еврооблигаций.