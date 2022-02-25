ЦБ проведет еще один аукцион репо "тонкой настройки"

Банк России проведет 28 февраля еще один аукцион репо "тонкой настройки" на 3 трлн рублей. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Первая часть сделок будет исполнена в день проведения аукциона, вторая - 1 марта. Еще один аукцион репо "тонкой настройки" проводится для повышения возможностей банков по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок "овернайт" денежного рынка вблизи ключевой ставки.

В ЦБ снова указали, что нынешний уровень ликвидности российского банковского сектора при этом остается достаточным. "Банк России продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и с учетом этого будет уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности", - говорится в сообщении.

25 февраля с теми же целями Банк России также заявлял проведение аукциона репо "тонкой настройки" на 3 трлн рублей.

В условиях структурного дефицита ликвидности основными операциями Банка России, которые проводятся еженедельно для управления совокупным объемом ликвидности и предоставления банкам необходимых средств, являются недельные аукционы репо. Они проводятся по заранее утвержденному графику. Кроме того, как в условиях структурного дефицита ликвидности, так и в условиях структурного профицита (избытка) ликвидности Банк России может принять решение о проведении аукциона репо "тонкой настройки" на сроки от одного до шести дней в случае необходимости существенно и быстро увеличить предложение банковской ликвидности.

Проведение отдельного аукциона репо "тонкой настройки" - одна из мер Банка России по достижению стабильности на финансовом рынке.