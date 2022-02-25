ЦБ увеличил лимит на аукционе репо "тонкой настройки"

Банк России повысил лимит на аукционе репо "тонкой настройки" для банков, который пройдет в пятницу, 25 февраля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном ЦБ.

О проведении аукциона Банк России объявил накануне. Сначала лимит на аукционе составлял 2 трлн рублей, теперь он повышен до 3 трлн рублей. Это сделано "для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок овернайт денежного рынка вблизи ключевой ставки".

При этом текущий уровень ликвидности российского банковского сектора остается достаточным, подчеркнули в ЦБ. "Банк России продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности", - добавили в ЦБ.

В условиях структурного дефицита ликвидности основными операциями Банка России, которые проводятся еженедельно для управления совокупным объемом ликвидности и предоставления банкам необходимых средств, являются недельные аукционы репо. Они проводятся по заранее утвержденному графику. Кроме того, как в условиях структурного дефицита ликвидности, так и в условиях структурного профицита (избытка) ликвидности Банк России может принять решение о проведении аукциона репо "тонкой настройки" на сроки от одного до шести дней в случае необходимости существенно и быстро увеличить предложение банковской ликвидности.

Проведение отдельного аукциона репо "тонкой настройки" - одна из мер Банка России по достижению стабильности на финансовом рынке.