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25.02.2022 17:10
Рубрика: В мире

Чехия приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и видов на жительство

Текст: Юрий Нечаев

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна приостанавливает выдачу гражданам РФ виз и видов на жительство. По словам Фиала, такой шаг стал ответом на "военную операцию Москвы на Украине". Премьер заметил, что исключения сделаны для российских граждан, имеющим право на получение визы по гуманитарным соображениям.

Также стало известно, что Чехия закрывает два российских консульства в Брно и Карловых Варах и собственные консульства в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисид также "заморозил" выдачу виз россиянам, мотивируя это решение проведением Москвой военной спецоперации на территории Украины. В свою очередь посол РФ в Японии Михаил Галузин отметил, что возможная поддержка Токио санкций в отношении России не останется без ответа и будет иметь негативные последствия для отношений двух стран.

В мире Европа Чехия Санкции и антисанкции

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