Чехия вслед за Польшей закроет небо для российских авиакомпаний

Чехия в полночь на 26 февраля запретит российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство. О таком же решении ранее объявили в Польше вслед за Великобританией также закрывшей свое воздушное пространство.

В министерстве транспорта Чехии это объяснили ответом на российскую спецоперацию по защите ДНР и ЛНР, передает ТАСС. В ведомстве подчеркнули, что республика приняла решение о запрете российским авиакомпаниям использовать свое воздушное пространство в координации с Польшей.

Таким образом ответить России решила Великобритания через своих союзников в Европе, считает руководитель портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.

Напомним, что Великобритания с 25 февраля закрыла свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. В ответ Россия также закрыла свое воздушное пространство для британских авиакомпаний. Как отмечает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, ответные меры оказались гораздо более болезненными для Великобритании, чем для российских авиакомпаний. Британские авиакомпании теперь вынуждены выполнять полеты в Азию в обход, через воздушное пространство Казахстана. Это увеличивает продолжительность полета и его себестоимость. В результате снижение конкурентоспособности британских авиакомпаний в среднесрочной перспективе приведет к тому, что пассажиропоток перейдет к конкурирующим азиатским авиакомпаниям, говорит Пантелеев.

После закрытия воздушного пространства Польшей, российским перевозчикам придется летать севернее через страны Балтии, говорит Гусаров. В ответ Россия может закрыть воздушные границы со стороны Польши для всех зарубежных авиакомпаний. Тогда небо Польши станет бесполетной зоной, облетать ее придется в равной степени всем. Это создаст равные условия для всех авиакомпаний, поясняет эксперт.

В Росавиации об ответных мерах пока не объявили.