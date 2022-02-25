Генпрокуратура будет блокировать фейки о проведении специальной операции России

Роскомнадзор в настоящее время по требованию Генпрокуратуры принимает меры по пресечению распространения фейков о событиях, связанных с проведением специальной операции России по защите ДНР и ЛНР. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Там напомнили, что Генпрокуратура направляет в Роскомнадзор требование о внесудебной блокировке такой информации.

Как отметили в надзорном ведомстве, распространение недостоверной общественно значимой информации влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 13.15 КоАП в виде административного штрафа.