Нарышкин: Спецоперация на Украине предотвратит военный конфликт в Европе

По словам Нарышкина, Москва не может допустить превращение Украины в "занесенный над ней кинжал Вашингтона" и вынуждена защищать себя и своих союзников. Он отметил, что единственный путь к решению этой задачи - демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины.

Директор СВР подчеркнул, что заложенный в документах ОБСЕ принцип равных гарантий безопасности для всех членов этой организации - пустой звук для США и других членов НАТО. В этом, по словам Нарышкина, российское руководство имело возможность убедиться в ходе последней "бесплодной серии переговоров с западными лидерами".

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе в рамках договоров с ДНР и ЛНР. По словам президента, Киев отказался от мирного урегулирования конфликта в Донбассе. "Ее (военной спецоперации - прим. "РГ") цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - отметил российский президент.