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Рубрика: В мире

Нарышкин: Спецоперация на Украине предотвратит военный конфликт в Европе

Текст: Юрий Нечаев
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что спецоперация ВС РФ на Украине в короткие сроки установит мир в этой стране и предотвратит более масштабный военный конфликт на европейском континенте.

По словам Нарышкина, Москва не может допустить превращение Украины в "занесенный над ней кинжал Вашингтона" и вынуждена защищать себя и своих союзников. Он отметил, что единственный путь к решению этой задачи - демилитаризация, денацификация и нейтральный статус Украины.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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Директор СВР подчеркнул, что заложенный в документах ОБСЕ принцип равных гарантий безопасности для всех членов этой организации - пустой звук для США и других членов НАТО. В этом, по словам Нарышкина, российское руководство имело возможность убедиться в ходе последней "бесплодной серии переговоров с западными лидерами".

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе в рамках договоров с ДНР и ЛНР. По словам президента, Киев отказался от мирного урегулирования конфликта в Донбассе. "Ее (военной спецоперации - прим. "РГ") цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - отметил российский президент.

В мире экс-СССР Украина В мире Европа Правительство Служба внешней разведки (СВР) Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР

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