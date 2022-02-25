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25.02.2022 18:00
Рубрика: ПДД

ГИБДД назвала основные виды аварий на МКАД

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба ГИБДД. Фото: Пресс-служба ГИБДД.
Фото: Пресс-служба ГИБДД.

Московская автомобильная дорога остается самой аварийно-опасной. ГИБДД столицы в своей Telegram-канале назвала основные причины ДТП.

В этот список попали столкновения, наезды на стоящие транспортные средства (в основном из-за технической неисправности), а также наезды на препятствия - обычно это барьерные ограждения, разделяющие транспортные потоки, а также установленные на местах съездов с МКАД.

Наиболее часто такие происшествия происходят в ночное время, когда плотность транспортного потока ниже, а скорость его движения - выше.

Ранее "РГ" сообщала, что в 2022 году МКАД на всем протяжении покроют системой видеоаналитики. Такая задача поставлена правительством Москвы на текущий год с целью обеспечения безопасности дорожного движения и уменьшения времени реагирования на любые дорожные инциденты. Речь идет о системе, которая состоит из 1,3 тысячи видеокамер - она покроет всю Московскую кольцевую автомагистраль.

Названы самые безопасные автомобили
#ДТП