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25.02.2022 16:45
Рубрика: Экономика

Глава РСПП Шохин предложил создать платежную систему в странах БРИКС

Текст: Алексей Рыбин
Фото: istock- Фото: istock-
Фото: istock-

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил инициировать создание платежной системы в странах БРИКС. По его словам, которые приводит ТАСС, это может помочь нивелировать новые санкции.

"Пора бы нам, конечно, инициировать в рамках БРИКС, например, выстраивать свою платежную систему. Например, создать свою корзину валют. Туда войдет и юань, и рубль, может быть, и золото может войти в эту корзину", - сказал Шохин.

По мнению главы РСПП, такая система помогла бы снять многие ограничения с РФ.

"С одной стороны, мы до конца не знаем масштабы этих санкций, прямых и косвенных. С другой стороны, мы должны что-то выстраивать, типа платежно-расчетной системы или альтернативные решения с новыми партнерами", - пояснил Александр Шохин.

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Накануне, выступая перед президентом РФ, глава РСПП заявил, что бизнесу в новых условиях требуется продление мер поддержки от государства.

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