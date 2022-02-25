Глава РСПП Шохин предложил создать платежную систему в странах БРИКС

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил инициировать создание платежной системы в странах БРИКС. По его словам, которые приводит ТАСС, это может помочь нивелировать новые санкции.

"Пора бы нам, конечно, инициировать в рамках БРИКС, например, выстраивать свою платежную систему. Например, создать свою корзину валют. Туда войдет и юань, и рубль, может быть, и золото может войти в эту корзину", - сказал Шохин.

По мнению главы РСПП, такая система помогла бы снять многие ограничения с РФ.

"С одной стороны, мы до конца не знаем масштабы этих санкций, прямых и косвенных. С другой стороны, мы должны что-то выстраивать, типа платежно-расчетной системы или альтернативные решения с новыми партнерами", - пояснил Александр Шохин.

Накануне, выступая перед президентом РФ, глава РСПП заявил, что бизнесу в новых условиях требуется продление мер поддержки от государства.