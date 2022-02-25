Главы МИД РФ и Индии обсудили ситуацию на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине. По информации, размещенной на сайте МИД РФ, в ходе беседы обсуждались актуальные темы взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе текущая ситуация на Украине.

24 февраля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путин с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. В ходе беседы российский лидер изложил принципиальные оценки агрессивных действий Киева в отношении мирного населения Донбасса, как и многолетней деструктивной политики, направленной на слом Минских договоренностей. Премьер-министр Индии поблагодарил за пояснения и попросил оказать содействие в обеспечении безопасности индийских граждан, находящихся на Украине. Президент России сказал, что будут даны необходимые указания. Также главами двух стран были обсуждены вопросы дальнейшего двустороннего сотрудничества.