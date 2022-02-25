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Рубрика: Общество

Хакеры Anonymous взяли на себя ответственность за атаку на сайт телеканала RT

Группа хакеров Anonymous взяла на себя ответственность за атаку на сайт российского телеканала RT. Об этом говорится в заявлении группировки в Twitter.

Ранее телеканал RT сообщал, что на его сайты ведутся DDoS-атаки, причем порядка 27% адресов, с которых они совершаются, находятся в США.

ФСБ ликвидировала группировку хакеров "Lurk"

В Национальном координационном центре по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), созданном по указу руководства ФСБ РФ, оценили угрозу кибератак на российское информационное пространство как критическую.

"Атаки могут быть направлены на нарушение функционирования важных информационных ресурсов и сервисов, нанесение репутационного ущерба, в том числе в политических целях", - передает "Интерфакс" сообщение НКЦКИ.

Ранее "РГ" сообщала, что злоумышленники научились удаленно стирать Android-смартфоны - это стало возможным благодаря вирусу BRATA. Кроме того, данная версия вируса может легко обходить антивирусные программы.

Между тем

В 2022 году хакеры значительно усовершенствуют программы-вымогатели, будут проводить больше атак на криптовалюту (в том числе и используя вредоносное ПО для майнинга) и усилят атаки на мобильные устройства (с помощью adware и fleeceware-приложений, банковских троянов и премиум-СМС). Подробнее читайте по ссылке.

Общество СМИ и соцсети Хакерские атаки

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