Яков Миркин: В чем экономический смысл санкций

Более 40% международных расчетов, проходящих через их главный центр - СВИФТ, номинированы в долларах. Когда компании всего мира занимаются экспортом, то примерно 75 - 80% счетов своим контрагентам выписывают в долларах. Не менее 50% наличных долларов, выпущенных в США, оказываются за границей, где их копят, хранят, ими рассчитываются (ФРС). На различных финансовых рынках мира доллар обычно занимает до 20-40% их объема, в международных резервах государств - примерно 60% (МВФ). Именно в США имеют резиденцию "Виза" и "Мастеркард" - это две ключевых для мира системы платежных карточек (дебетовых, кредитных). В России их доля на рынке карточных платежей - 60 - 70%.

Все это - факт жизни. Так сегодня устроены глобальные финансы, в которых доллар и евро - две ключевые резервные валюты, а США + Великобритания + континентальная Европа - их ядро.

Что значит "отрезать" банки от доллара, от банковской системы США? Ответ - закрыть, принудительно закрыть корреспондентские счета российских банков, находящихся под санкциями, и их дочек в американских финансовых институтах, а в самом жестком варианте санкций - к тому же заморозить их деньги, находящиеся на этих счетах, и иные активы. Плюс запретить любое финансирование таких банков из США. Нельзя выдавать им кредиты, нельзя покупать их акции, облигации или иные долговые обязательства, нельзя входить ни в какие другие финансовые инструменты, имя которым - миллион. Нельзя иметь в них корреспондентские или какие- угодно счета.

А что с российскими долларами в европейских или азиатских банках? Международные расчеты в долларах устроены таким образом, что до 95% операций осуществляется через клиринг в США (ФРС). А это значит, что эти операции должны соответствовать американскому законодательству о санкциях. Если же какой-то банк нарушит его, то ему грозят миллиардные штрафы. Европейские банки уже прошли через такие штрафы в 2000-х - 2010-х годах.

Все очень похоже на то, как это было - и продолжает быть - с иранскими банками. Только в случае с Ираном санкции были, в итоге, наложены на всю банковскую систему Ирана, и любой банк из этой страны был отлучен от долларов, расчетов в них, от "Визы" и "Мастеркард". Для России санкции родом из США - пока только для группы избранных крупнейших банков. Пока они не затрагивают мелкие и средние финансовые институты, а также российские дочки иностранных банков.

И все же - что реально происходит с платежными карточками? У Сбербанка - 99 млн активных розничных клиентов, 123 млн активных дебетовых карт, 15 млн активных кредитных карт (2020). Наверное, через год - полтора, их еще больше. Больше 15 млн розничных клиентов у ВТБ (осень 2021), в обращении - миллионы карт.

Рублевые и валютные карточки банков под санкциями, выпущенные с маркой "Виза" и "Мастеркард" продолжают действовать внутри России. Так сообщают сами банки. По всей видимости, так и будет происходить, если только вдруг "Виза" и "Мастеркард" не начнут исключать такие банки из состава своих клиентов. Вероятность этого достаточно высока. В этом случае эти банки не смогут выпускать новые карты "Виза" и "Мастеркард". Мы все будем переключаться на международные карты малых и средних банков, на те крупные институты, которые не оказались под санкциями, на дочки иностранных банков, а также на карты "Мир", посматривая в сторону Китая ("ЮнионПэй"). Между тем, среди банкиров бытует мнение, что действующие карты "Виза" и "Мастеркард", даже если их выпустили банки под санкциями, будут работать в России до срока их истечения (в силу особенностей работы международных платежных систем в нашей стране). Так это или нет - жизнь покажет, если вдруг "страховой случай" наступит.

Пользоваться картами "Виза" и "Мастеркард" ВТБ и других санкционных банков за границей уже нельзя. Исключение - Сбербанк. Карты Сбербанка могут работать, по оценке, до 26 марта, пока у него в США будут открыты корсчета (хотя эта возможность может уйти в США быстрее). Причина? Санкции, наложенные на Сбербанк, несколько мягче. Свидетели подтверждают, что 25 февраля карты Сбера работали в Европе (Швейцария, Испания, Италия, Германия) и по всему миру (Дубаи, Египет, Мальдивы, Новая Зеландия, Южная Африка и т.д.). И даже прошел платеж в американском интернет-магазине.

Глава Казначейства США Джанет Йеллен (министр финансов) объявила, что санкции могут продолжаться, и как бы нам не дойти до истории с иранскими банками - до тотального запрещения любых операций с валютами развитых стран. "Виза" и "Мастеркард" могут уйти из России, как это они сделали в Иране. Что тогда случится? Внутри России с этим справятся. Гораздо сложнее будет разделенным семьям (живут и в стране, и за рубежом), а также нашим соотечественникам - эмигрантам, сохранившим счета и платежные карточки российских банков. Это - несколько миллионов человек. Больше 300 тысяч российских пенсионеров получают пенсию за рубежом (ПФР). И еще очень сложно будет тем, кто отдыхает за границей, пусть в Турции или Египте. Придется ехать с наличными или искать какие-то замены. Жизнь покажет. Пока же остается желать со всей силой, чтобы финансовые и любые риски семей как можно меньше.