Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" обратились к клиентам

Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и "Открытие" выступили с совместным обращением к клиентам. В нем говорится, что в условиях санкций компании координируют свою деятельность и вместе с ЦБ работают над "обеспечением бесперебойной и устойчивой работы".

"Каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает все необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно. Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях", - говорится в заявлении.

Банки также призвали доверять только официальной информации, которую размещают на своих официальных ресурсах.

В четверг президент США Джо Байден внес российские банки в санкционный список. В него вошли и все четыре банка, выступивших с заявлением. С наиболее строгими ограничениями столкнулся ВТБ - в отношении компании введены блокирующие санкции, которые предполагают блокировку американских активов, а также запрет на долларовые операции и все действия с контрагентами из США.

Ранее в ЦБ заявили, что клиенты ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка и "Открытия" не смогут расплачиваться картами за границей и использовать их для оплаты услуг "в онлайн-магазинах и агрегаторах услуг, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции".

В свою очередь, глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк делает все возможное, чтобы "минимизировать потенциальный ущерб" для клиентов, партнеров и акционеров. При этом он отметил, что не может полностью "исключить сложности".