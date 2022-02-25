iHerb прекратил прием заказов из России и еще трех стран

Американская компания iHerb, которая торгует БАДами и гомеопатией, прекратила принимать заказы из четырех стран, в том числе из России, говорится в сообщении на сайте продавца.

"В связи с логистическими проблемами в настоящий момент мы не принимаем заказы из России, Украины, Беларуси и Молдовы. Если ваш недавний заказ уже обработан и отправлен, имейте в виду, что может потребоваться до 30 рабочих дней для его доставки. Если ваш заказ еще не отправлен, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обработать его и отправить в течение следующих 30 рабочих дней. Однако если мы не сможем это сделать, заказ будет отменен, а все незавершенные транзакции будут аннулированы", - сообщил iHerb.

Накануне стало известно, что "Почта России" приостановила прием отправлений на Украину и рассматривает транзитные варианты доставки посылок через другие государства. Авиадоставку почта также решила заменить наземной.