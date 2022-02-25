Как ситуация на Украине отразится на российском авторынке

Иностранные автоконцерны отреагировали на острую геополитическую ситуацию, которая разворачивается на Украине, и жесткую риторику западных политиков, угрожающих России введением новых санкций. Ряд компаний приостанавливает поставки автомобилей или комплектующих для их производства в РФ. Есть вероятность закрытия некоторых автозаводов. Опрошенные "РГ" эксперты полагают, что отечественный авторынок в любом случае без машин не останется, а санкционный кризис может ударить и по тем, кто его провоцирует.

По данным "Российской газеты", о приостановке своих поставок в РФ уже объявили бренды немецкой группы Volkswagen, американского концерна General Motors и британской компании Jaguar Land Rover.

Впрочем, на данный момент официальных заявлений от них не последовало, и подтверждением могут служить лишь скриншоты писем, якобы полученных дилерами. С другой стороны, нет и опровержений. В ответ на соответствующий запрос "РГ" в VW попросили подождать поступления информации. А в GM дипломатично напомнили, что концерн "соблюдает законы и правила рынков, где ведется наш бизнес, включая применимые экономические санкции США и законы и правила экспортного контроля".

Volkswagen, между тем, может приостановить производство автомобилей и двигателей в РФ, которое он ведет на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. О такой угрозе, а также о возможной остановке мощностей групп Renault и Stellantis накануне сообщило авторитетное издание Automotive News.

"Stellantis Евразия не подтверждает эти слухи. Мы ежедневно мониторим ситуацию и будем держать вас в курсе", - прокомментировала "РГ" PR-директор Stellantis в РФ Лилия Мокроусова. А в Renault сообщили о временной приостановке производства на московском заводе компании с 28 февраля по 5 марта из-за "перебоев в поставке комплектующих".

"Перебои, прежде всего, связаны с усилением пограничных режимов в странах транзита и вынужденной необходимостью изменения ряда сложившихся логистических маршрутов. Renault является лидером локализации среди иностранных производителей. Тем не менее, есть некоторые комплектующие, которые поставляются из других стран. Мы работаем над поиском решения для скорейшего возобновления производства", - рассказали "РГ" в пресс-службе бренда.

Международные санкции и рост курса доллара и евро наверняка отразятся на состоянии и структуре российского авторынка. С него могут уйти один или несколько игроков, но самые крупные из них постараются остаться - уж слишком большие ставки были сделаны ими в свое время, считает ведущий Telegram-канала "Автотелеграм" Дмитрий Баринов.

"Разумеется, до последнего будут держаться агрессивные корейцы - очень много сил и средств потратили, чтобы захватить 20 процентов рынка. Вряд ли откажется от своей, довольно солидной доли, Toyota. Щедро инвестировал в российские производства Volkswagen - словно на десятилетия вперед. И, наконец, французы. Renault контролирует приличную долю бюджетного сегмента. К тому же АвтоВАЗ фактически переходит на французские платформы. Политическое давление на производителей уже мощное, но автомобильное лобби будет всеми силами сопротивляться. Возможно, многое получится отстоять", - отмечает эксперт.

Независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов полагает, что "освободившиеся доли рынка разделят между собой китайские и корейские производители, чьи продажи постоянно растут". При этом, по его словам, западные санкции могут ударить и по европейскому автопрому:

"Наша страна является крупнейшим поставщиком металлов, которые используются в производстве авто. Например, никеля и палладия", - напоминает эксперт.