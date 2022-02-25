Кардиолог рассказал, как внешний вид выдает поражение сердца и сосудов

Хроническую сердечную недостаточность (ХСН), которая развивается в связи с пороком сердца, атеросклерозом коронарных сосудов, ишемической болезнью, можно распознать по характерным отекам. Так, например, образование мешков под глазами в отсутствие других отеков - не является признаком сердечной недостаточности, рассказал в Instagram кардиолог Тамаз Гаглошвили. А вот отеки ног должны насторожить, особенно, если у человека уже были проблемы с сердцем.

"Отеки при ХСН симметричные (не бывают сердечных отеков когда одна нога отекла, а другая нет или меньше отекла!). При этом кожа над отеками холодная, может быть синюшная. Сердечные отеки нарастают снизу вверх (начинаются с лодыжек и прогрессируют вверх), могут сопровождаться одышкой, аритмией", - отметил кардиолог.

При появлении подобных симптомов необходимо проверить "общий белок крови, альбумин крови, креатинин крови, СКФ (скорость клубочковый фильтрации), сдать общий анализ мочи, если обнаруживается белок, то анализ мочи на суточную протеинурию и УЗИ почек", уточнил доктор.

Ранее специалист рассказал, что умеренная физическая активность (например, пешие прогулки, езда на велосипеде четыре часа в неделю и более) снижает риск появления любой формы фибрилляции предсердий на 19%. А вот при очень высоких и интенсивных физических нагрузках есть высокий риск появления стойкой формы фибрилляции предсердий.