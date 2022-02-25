Кардиолог рассказал, как внешний вид выдает поражение сердца и сосудов

Новости

Рубль на открытии биржевых торгов укрепился к доллару и евро 07:36
Росавиация пригрозила Британии ответом на санкции против "Аэрофлота" 07:21
Макрон пообещал ускорить размещение французских военных в Румынии 06:35
Зеленский подписал указ о создании ставки верховного главнокомандующего 06:27
ЕС продлил действие персональных санкций против Беларуси на год 06:11
Теплоход с пассажирами на неделю застрял у Кунашира из-за шторма 05:46
Экс глава Еврокомиссии: Санкции в отношении России дорого обойдутся Европе 04:58
Канада ввела санкции в отношении российских компаний и физлиц 04:47
Карнеги-холл отменил концерты с участием Гергиева и Мацуева в США 04:35
В крымском парламенте поблагодарили военных РФ за прорыв водной блокады 04:07
Хакеры Anonymous взяли на себя ответственность за атаку на сайт телеканала RT 04:00
Венесуэла осудила санкции против России 03:15
Вильфанд пообещал россиянам пять аномально теплых дней 03:13
Япония заморозит выдачу виз россиянам и ограничит экспорт 03:00
Посол РФ Антонов: Россия ответит на высылку российского дипломата из США 02:20
Определились потенциальные соперники "Спартака" в 1/8 финала Лиги Европы 02:03
ЦБ и кабмин окажут поддержку попавшим под санкции банкам 01:33
"Зенит" завершил выступление в Лиге Европы 01:15
В Горловке в результате обстрелов ВСУ погибли 2 человека, 6 получили ранения 01:00
СК зафиксировал попадание 14 снарядов на территорию Ростовской области 00:54
В ЕС согласовали дополнительные санкции против России 00:27
Сбербанк заявил, что продолжает работать в обычном режиме 00:26
Власти Украины не будут выпускать за пределы страны мужчин 18-60 лет 00:09
Постпредство РФ: Заявления ЮНЕСКО о ситуации на Украине выходят за рамки мандата организации 24.02.2022
Минтранс открыл горячую линию из-за закрытия аэропортов на юге РФ 24.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
25.02.2022 06:22
Рубрика: Общество

Кардиолог рассказал, как внешний вид выдает поражение сердца и сосудов

Текст: Оксана Грибанова

Хроническую сердечную недостаточность (ХСН), которая развивается в связи с пороком сердца, атеросклерозом коронарных сосудов, ишемической болезнью, можно распознать по характерным отекам. Так, например, образование мешков под глазами в отсутствие других отеков - не является признаком сердечной недостаточности, рассказал в Instagram кардиолог Тамаз Гаглошвили. А вот отеки ног должны насторожить, особенно, если у человека уже были проблемы с сердцем.

Кардиолог объяснил, при каком пульсе надо срочно вызывать скорую

"Отеки при ХСН симметричные (не бывают сердечных отеков когда одна нога отекла, а другая нет или меньше отекла!). При этом кожа над отеками холодная, может быть синюшная. Сердечные отеки нарастают снизу вверх (начинаются с лодыжек и прогрессируют вверх), могут сопровождаться одышкой, аритмией", - отметил кардиолог.

При появлении подобных симптомов необходимо проверить "общий белок крови, альбумин крови, креатинин крови, СКФ (скорость клубочковый фильтрации), сдать общий анализ мочи, если обнаруживается белок, то анализ мочи на суточную протеинурию и УЗИ почек", уточнил доктор.

Ранее специалист рассказал, что умеренная физическая активность (например, пешие прогулки, езда на велосипеде четыре часа в неделю и более) снижает риск появления любой формы фибрилляции предсердий на 19%. А вот при очень высоких и интенсивных физических нагрузках есть высокий риск появления стойкой формы фибрилляции предсердий.

Наука Общество Здоровье

Главное сегодня

Специальная военная операция по защите ДНР и ЛНР
Посол РФ Антонов: Россия ответит на высылку российского дипломата из США
Путин рассказал Макрону о причинах спецоперации на Украине
ЦБ и кабмин окажут поддержку попавшим под санкции банкам
В крымском парламенте поблагодарили военных РФ за прорыв водной блокады
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших