Карнеги-холл отменил концерты с участием Гергиева и Мацуева в США

Знаменитый Карнеги-холл в США отказался от услуг российского дирижера Валерия Гергиева. Его заменит канадец Янник Незе-Сеген.

При этом организаторы не посчитали нужным объяснить, в связи с чем принято такое решение.

На сайте концертной площадки также появилась информация, что российский пианист Денис Мацуев не выступит с Венским филармоническим оркестром 25 февраля. Кто будет вместо него, ТАСС не сообщает.

Днем ранее миланский театр "Ла Скала" потребовал от Гергиева призвать к мирному разрешению ситуации вокруг Украины. В противном случае пообещал отменить запланированные на первую половину марта концерты.