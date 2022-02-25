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Рубрика: В мире

Лавров: После окончания спецоперации снова появится возможность для переговоров

Текст: Юрий Когалов
После проведения Россией операции по демилитаризации Украины снова появится возможность для переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости

"Мы всегда были за переговоры​​​. Шанс сохранялся до последнего", - отметил глава МИД. По его словам, после проведения Россией операции по демилитаризации Украины эта возможность снова появится. "К переговорам мы готовы в любой момент, как только вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие. Никто на них не собирается нападать, никто их не собирается угнетать, пусть возвращаются в семьи, а украинскому народу давайте предоставим все вместе возможность определить свою судьбу", - отметил Лавров.

Как подчеркнул министр, необходимо предоставить возможность всем народам, проживающим в этой стране, самим определять свое будущее без какого-либо давления извне. Нынешний же киевский режим находятся под управлением стран Запада во главе с США и сторонниками неонацизма. "Никто не собирается нападать на украинский народ, никто не собирается относиться каким-то унижающим достоинство образом к военнослужащим украинских вооруженных сил. Речь идет о том, чтобы не позволить неонацистам и тем, кто продвигает методы геноцида, править в этой стране", - заявил Лавров. "Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу", - добавил министр.

Он обратил внимание на многочисленные призывы России к Западу склонить Киев к выполнению Минских соглашений. "Мы взывали к совести наших западных партнеров, все это осталось гласом вопиющего в пустыне, к огромному сожалению", - заявил министр, в очередной раз объясняя причины проведения спецоперации.

Как подчеркнул Лавров, "никаких ударов по гражданской инфраструктуре не наносится". "Никаких ударов по расположению личного состава украинской армии в общежитиях и других местах, не сопряженных с ударными военными объектами не наносится. Статистика, которая сейчас имеется в наличии, это подтверждает", - заявил глава МИД.

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