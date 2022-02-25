Лавров: После окончания спецоперации снова появится возможность для переговоров

После проведения Россией операции по демилитаризации Украины снова появится возможность для переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы всегда были за переговоры​​​. Шанс сохранялся до последнего", - отметил глава МИД. По его словам, после проведения Россией операции по демилитаризации Украины эта возможность снова появится. "К переговорам мы готовы в любой момент, как только вооруженные силы Украины откликнутся на призыв нашего президента, прекратят сопротивление, сложат оружие. Никто на них не собирается нападать, никто их не собирается угнетать, пусть возвращаются в семьи, а украинскому народу давайте предоставим все вместе возможность определить свою судьбу", - отметил Лавров.

Как подчеркнул министр, необходимо предоставить возможность всем народам, проживающим в этой стране, самим определять свое будущее без какого-либо давления извне. Нынешний же киевский режим находятся под управлением стран Запада во главе с США и сторонниками неонацизма. "Никто не собирается нападать на украинский народ, никто не собирается относиться каким-то унижающим достоинство образом к военнослужащим украинских вооруженных сил. Речь идет о том, чтобы не позволить неонацистам и тем, кто продвигает методы геноцида, править в этой стране", - заявил Лавров. "Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу", - добавил министр.

Он обратил внимание на многочисленные призывы России к Западу склонить Киев к выполнению Минских соглашений. "Мы взывали к совести наших западных партнеров, все это осталось гласом вопиющего в пустыне, к огромному сожалению", - заявил министр, в очередной раз объясняя причины проведения спецоперации.

Как подчеркнул Лавров, "никаких ударов по гражданской инфраструктуре не наносится". "Никаких ударов по расположению личного состава украинской армии в общежитиях и других местах, не сопряженных с ударными военными объектами не наносится. Статистика, которая сейчас имеется в наличии, это подтверждает", - заявил глава МИД.