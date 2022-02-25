Лавров: Зеленский сам упустил возможности по урегулированию конфликта

"Упущенные возможности президента Зеленского хорошо известны, поэтому не надо сейчас валить с больной головы на здоровую", - отметил Лавров.

Как указал глава МИД РФ, тот не захотел работать над реализацией решений встреч нормандского формата. "Президент Зеленский вам говорил неправду, а попросту обманывал вас​​​... Сначала когда он категорически отказался выполнять минские договоренности и все время взывал к своим западным покровителям с призывом собирать нормандские форматы по поводу и без повода, не гарантируя, что эти встречи будут сопровождаться какими-то реальными результатами", - напомнил Лавров. По его словам, эти призывы были нацелены на то, чтобы подменить конкретную работу.

Ложью, по мнению министра, являются и недавние заявления Зеленского о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. "Он сейчас вам просто говорит неправду. Врет, по-простому говоря, когда он заявляет, что он готов обсуждать нейтральный статус", - заявил Лавров.