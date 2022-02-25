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Рубрика: В мире

Лукашенко возложил ответственность за происходящее на Украине на руководство этой страны

Текст: Юрий Когалов, Юрий Нечаев

Руководство Украины несет ответственность за все, что происходит на территории этой страны. Такое мнение выразил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Причина всего того, что там происходит, - это руководство Украины", - заявил белорусский лидер, слова которого приводит агентство БЕЛТА. Лукашенко вспомнил, что еще во времена СССР в Западной Украине процветал национализм. В местном КГБ признавали эту проблему. "Это была та плохая основа, которая дала свои ростки. А все остальное - политики", - отметил президент Беларуси.

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По словам Лукашенко, ему приходилось сотрудничать с несколькими украинскими президентами, и он может сказать, что те не пытались работать ради простых людей. "Одна из причин конфликта на Украине в том, что людям начали запрещать разговаривать на том языке, на котором они хотели", - указал Лукашенко, обратил внимание, что в Беларуси тоже были проблемы, но тут избрали другой путь. "Пожалуйста, разговаривайте на любом языке. Белорусский не забывайте - это то, что нас отличает от других стран", - отметил президент республики.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе в рамках договоров с ДНР и ЛНР. По словам президента, Киев отказался от мирного урегулирования конфликта в Донбассе. "Ее (военной спецоперации - прим. "РГ") цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - отметил российский президент.

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