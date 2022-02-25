Лукашенко возложил ответственность за происходящее на Украине на руководство этой страны

Руководство Украины несет ответственность за все, что происходит на территории этой страны. Такое мнение выразил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Причина всего того, что там происходит, - это руководство Украины", - заявил белорусский лидер, слова которого приводит агентство БЕЛТА. Лукашенко вспомнил, что еще во времена СССР в Западной Украине процветал национализм. В местном КГБ признавали эту проблему. "Это была та плохая основа, которая дала свои ростки. А все остальное - политики", - отметил президент Беларуси.

По словам Лукашенко, ему приходилось сотрудничать с несколькими украинскими президентами, и он может сказать, что те не пытались работать ради простых людей. "Одна из причин конфликта на Украине в том, что людям начали запрещать разговаривать на том языке, на котором они хотели", - указал Лукашенко, обратил внимание, что в Беларуси тоже были проблемы, но тут избрали другой путь. "Пожалуйста, разговаривайте на любом языке. Белорусский не забывайте - это то, что нас отличает от других стран", - отметил президент республики.

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе в рамках договоров с ДНР и ЛНР. По словам президента, Киев отказался от мирного урегулирования конфликта в Донбассе. "Ее (военной спецоперации - прим. "РГ") цель - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные, кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации", - отметил российский президент.