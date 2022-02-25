Макрон пообещал ускорить размещение французских военных в Румынии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж продолжит обеспечивать безопасность союзников по НАТО. В рамках договоренностей французские военные будут направлены в Эстонию и Румынию.

Ранее заместитель главы Североатлантического альянса Мирча Джоанэ сообщил, что на территории Румынии планируют разместить постоянную боевую группировку.

Дополнительные силы в эту страну направят и Соединенные Штаты. Цель - "усилить оборону союзников", пишет ТАСС.

Первая колонна с военной техникой из США прибыла в Румынию две недели назад. Для пропуска бронетранспортеров и грузовиков на венгерско-румынской границе был организован специальный коридор. В состав каждой из трех колонн входят 16 единиц техники. Они отправились на военную базу в Констанце.