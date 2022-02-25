Минобороны: Ожесточенное сопротивление оказывают только батальоны украинских нацистов

В министерстве обороны РФ рассказали о втором дне специальной военной операции. При огневой поддержке российских подразделений войскам ДНР и ЛНР удалось отбить часть ранее оккупированных украинскими военными и националистами территорий.

Как сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, группировки войск ДНР и ЛНР развили успех наступления на позиции вооруженных сил Украины.

Так, подразделения Луганской республики продвинулись на глубину до 12 километров на Северодонецком направлении. В то же время войска ДНР внедрились на 11 километров вглубь обороны националистических батальонов в направлении Волновахи.

Генерал Конашенков обратил внимание на тот факт, что подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевых действиях "преимущественно не участвуют". Ожесточенное сопротивление войскам ЛДНР, по его словам, оказывают только батальоны украинских нацистов.

"Более того, есть данные, что заблаговременно Службой безопасности Украины (СБУ) в штатные воинские части ВСУ были внедрены группы отъявленных националистов. Их численность по 25-30 человек, и они заранее прошли специальную подготовку. Их задача - выявлять неблагонадежных среди украинских военнослужащих. В случае же принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе националисты действуют в качестве заградительных отрядов", - рассказал Игорь Конашенков.

Эти же спецотряды, по данным российских военных, подрывают мосты "для исключения возможности отступления украинских воинских частей".

По словам генерала Конашенкова, зафиксирован "не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками". Действуют они так для устрашения остального личного состава.