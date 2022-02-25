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Рубрика: В мире

Минобороны РФ сообщило о группах националистов в украинских воинских частях

Служба безопасности Украины заблаговременно внедрила группы националистов в регулярные части вооруженных сил страны. Их численность 25-30 человек, и они прошли спецподготовку. Об этом заявили в Минобороны России.

Фото: Константин Михальчевский \ РИА Новости
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"Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских солдат, а в случае решения командира об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградительных отрядов", - приводит заявление российского министерства РИА Новости.

Есть зафиксированные случаи самосудов и расправ националистов над теми военнослужащими-срочниками, которые не желают воевать. Иногда, чтобы предотвратить отступление украинских частей, именно эти националисты подрывают мосты.

При этом, отметили в Минобороны, в ходе военных действий и "националистическое руководство [Украины] применяет те же методы, как и террористы". В частности, размещает установки залпового огня внутри жилых районов, чтобы спровоцировать ответ российской армии.

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