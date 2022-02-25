Минобороны: Сложили оружие и сдались более 150 военнослужащих Украины

Более 150 военнослужащих из различных силовых структур Украины добровольно сдали оружие. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Наибольшее число из них, по его словам, добровольно сдались в районе острова Змеиный. Там сразу 82 украинских военнослужащих выразили желание прекратить боевые действия. Отмечается, что с них будет взята подписка об отказе от участия в боевых действиях, после чего военных вернут к своим семьям.

Еще 11 военнослужащих из 53-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), по словам генерала Конашенкова, сложили оружие в районе населенного пункта Николаевск. Кроме того, по данным российских военных, одно из подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вышло на контакт с командованием народной милиции ДНР. Украинские морпехи запросили коридор для их выхода на территорию Донецкой республики. "После сдачи оружия они также получат возможность вернуться к семьям. Все сдавшиеся украинские военнослужащие сразу после стабилизации обстановки в районе боевых действий будут отпущены домой", - заверил представитель российского военного ведомства.

Говоря о ходе специальной военной операции в целом, генерал Конашенков сообщил, что группировки войск ДНР и ЛНР продолжают контнаступательные действия на подразделения украинских войск. Вооруженные силы России при этом оказывают огневую поддержку силовикам ДНР и ЛНР.

Что касается продвижений, то войска ДНР на Волновахском направлении продвинулись еще на 1 километр вглубь обороны, которую в том районе упорно держат украинские националистические батальоны. Параллельно продвинулась и группировка войск ЛНР. В районе Степовое они вошли на глубину до 9 километров.

Ранее сообщалось, что войскам республик удалось продвинуться на 6-8 км вглубь ранее захваченных Украиной территорий.

Говоря о действиях российских военнослужащих, Конашенков сообщил, что в ходе специальной военной операции им удалось вывести из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 11 военных аэродромов, 36 РЛС, 13 пунктов управления и узлов связи, а также 14 зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-300 и "Оса". "Были сбиты 5 боевых самолетов, один боевой вертолет и 5 беспилотников. Российскими войсками уничтожены 18 танков и других боевых бронемашин, 7 реактивных систем залпового огня, 41 военный автомобиль и 5 боевых катеров", - говорится в сообщении Минобороны РФ.