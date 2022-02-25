Минск: "Белавиа" скорректировала расписание своих рейсов

С учетом развития событий в регионе авиакомпания "Белавиа" скорректировала расписание ряда своих маршрутов, предупредили 25 февраля в руководстве белорусского воздушного перевозчика.

В Минске пояснили, что "в связи с закрытием части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации часть рейсов может быть выполнена по измененному расписанию из-за увеличения полетного времени". В связи с этим "Белавиа" предлагает пассажирам уточнять время вылета в разделе "Статус бронирования".

В частности, сообщает воздушный перевозчик, 25-27 февраля по измененному расписанию выполняются полеты в Стамбул, Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Дубай, Сочи, Ереван, Баку, Алма-Ату, а на 27 февраля отменен рейс по маршруту Минск - Краснодар - Минск.

Что касается рейсов "Белавиа" в Москву, Санкт-Петербург, Ташкент и Нур-Султан, то они, заверили в авиакомпании, будут выполняться по расписанию.

Кстати, пассажиры отмененных рейсов могут изменить дату вылета или вернуть стоимость авиабилетов без удержаний в течение срока годности авиабилетов (1 год с момента приобретения - для полностью неиспользованных билетов, 1 год от даты вылета по первому полетному купону для частично использованных билетов). Возврат производится по месту приобретения авиабилета, напомнили в транспортной компании.