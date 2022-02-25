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Рубрика: Власть

Мишустин: ЕАЭС успешно продвигается вперед

Текст: Владимир Кузьмин (Нур-Султан)
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) успешно продвигается вперед, считает премьер-министр России Михаил Мишустин, а его конкурентоспособные проекты доказывают востребованность организации.
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

В пятницу делегации России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении провели в Нур-Султане расширенное заседание Евразийского межправительственного совета. На правах хозяина тон встрече задал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Экономики стран ЕАЭС активно восстанавливались в прошлом году и вышли на допандемический уровень, подчеркнул он. Рост ВВП союза составил 4,5 процента. Теперь эксперты прогнозируют снижение темпа - в 2022 году он ожидается на уровне 3,1 процента.

Год начался в непростых условиях, заявил глава правительства Казахстана: геополитическая напряженность и высокая инфляция остаются серьезными вызовами для участников организации. "Но, как показывает практика, мы научились оперативно и слаженно реагировать на новую экономическую реальность", - считает Смаилов.

"Сегодняшняя встреча - лучшее подтверждение тому, что при любых обстоятельствах мы вместе и сообща стремимся укреплять сотрудничество по всем направлениям, несмотря на внешнее давление и попытки западных стран нас разобщить", - охарактеризовал Михаил Мишустин значение очередного межправсовета.

Союз успешно продвигается вперед, уверен он. Об этом говорит хотя бы то, что за прошлый год достигнуты рекордные значения по основным социально-экономическим показателям. Объем товарооборота, например, увеличился на треть, экспорт союзной продукции - на 42,5 процента. Эти и ряд других значений превышают допандемийный 2019 год.

"Такие результаты стали возможными благодаря слаженным действиям всех интеграционных структур союза, и необходимо в дальнейшем находить оптимальные эффективные решения для стимулирования роста экономик и, как я уже сказал, в конечном итоге - роста благосостояния наших народов", - сказал глава российского правительства.

Основной ориентир ЕАЭС - реализация стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. План действий, напомнил Мишустин, очень большой, включает свыше 200 мероприятий, нацеленных на совершенствование общего рынка и устранения барьеров в торговле.

Одним из приоритетных направлений совместной деятельности страны организации ранее определили промышленную кооперацию. В прошлом году за период с января по ноябрь объем промышленного производства в ЕАЭС вырос более чем на пять процентов. "Следует наращивать сотрудничество за счет привлечения инвестиций в общие проекты, продвижение товаров за рубеж, создание евразийских цепочек добавленной стоимости", - посоветовал премьер-министр РФ.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Для борьбы с серым импортом и нелегальным оборотом товаров союз намерен ввести систему прослеживаемости. Евразийская экономическая комиссия предлагает с 1 июня начать "пилотный" проект с холодильным и морозильным оборудованием. "Если проект докажет востребованность, можно будет расширить его и на другие виды продукции, контролировать путь их движения от производителя до конечного потребителя", - заявил Мишустин. Он напомнил также о подписанном в декабре прошлого года соглашении о применении навигационных пломб - документ необходимо быстрее ратифицировать во всех странах ЕАЭС.

Участники организации намерены продолжать создание единого цифрового пространства. Уже существует совместная унифицированная система поиска работы, запущено приложение "Путешествую без COVID-19". На основе "цифры" следует совершенствовать единую систему технического регулирования в рамках ЕАЭС, считает российский премьер. Принято свыше 50 технических регламентов по 85 процентам продукции на союзном рынке. "В наших интересах запустить электронные сервисы, которые позволят ускорить утверждение требований по новым товарам, выстроить еще более эффективный механизм контроля за их соблюдением, - подчеркнул Мишустин. - В результате безопасная и качественная продукция сможет быстрее попадать на общий рынок, а значит, скорее станет доступна нашим гражданам".

Перспективным проектом считается "Евразийский агроэкспресс". Его реализация обеспечит быструю доставку железнодорожным транспортом союзной сельхозпродукции в азиатские и европейские государства. "Причем по конкурентным с морскими перевозками тарифам и скоростям", - обратил внимание председатель правительства России. Это, по его словам, подтверждает востребованность Евразийского экономического союза.

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