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25.02.2022 23:30
Рубрика: Экономика

Мосбиржа будет проводить торги иностранными акциями только по вечерам

Текст: Алексей Рыбин

Московская биржа с понедельника, 28 февраля, планирует проводить торги иностранными акциями только по вечерам - с 17:30 до 23:50 мск. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте площадки.

Торги будут вестись в режиме основных торгов T+ с расчетами в рублях и долларах США. С 17:30 до 17:40 планируется проводить аукцион открытия, а с 17:40 ­- основные торги.

"Изменение расписания распространяется только на иностранные акции эмитентов США и депозитарные расписки с постфиксом -RM. Участникам доступны режимы переговорных сделок и сделки репо по стандартному расписанию", - говорится в сообщении.

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Также площадка обратила внимание на ограничение кодов расчетов по указанным ценным бумагам и добавила, что "прикладывает все усилия, чтобы возобновить торги в часы работы американских бирж".

Ранее Мосбиржа отменила утренние торги на рынке акций и срочном рынке 28 февраля.

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