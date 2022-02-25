Мосбиржа отменила утренние торги на рынке акций и срочном рынке 28 февраля

Московская биржа отменила утренние торги на рынке акций и срочном рынке 28 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте площадки.

В сообщении указано, что мера принята в соответствии с рекомендациями Совета биржи и решением ЦБ РФ.

"Решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов в часы биржевой торговли", - отмечает Мосбиржа.

Торги на рынке акций 28 февраля начнутся в 9:50 мск. В 10:00 мск стартуют основные торги. Начало торгов на срочном рынке запланировано также на 10:00. На валютном рынке утренние торги, как и прежде, начнутся в 6:50 с аукциона открытия.

Ранее Мосбиржа также отменила утренние торги на фондовом и срочном рынке 25 февраля.