На международной олимпиаде белорусские школьники выиграли 18 медалей

Незаурядный уровень математических знаний продемонстрировали юные Лобачевские из пяти областей Синеокой на международной олимпиаде школьников. На Жаутыковском состязании по информатике белорусские школьники завоевали 18 медалей: пять золотых, семь серебряных и шесть бронзовых, сообщает БЕЛТА.

Интеллектуальная дуэль старшеклассников, поясняет агентство, происходила в этом году в дистанционном режиме в казахстанском городе Алма-Ате. А ее учредителями выступили республиканская физико-математическая школа и научно-практический центр "Дарын" при поддержке отраслевого министерства Казахстана.

Кстати, география олимпиады, в которой приняли участие более 300 школьников, была достаточно обширной. За первые в жизни награды боролись учащиеся из Армении и Азербайджана, Беларуси и Болгарии, Грузии и Индии, Индонезии и Казахстана, Кыргызстана и Монголии, Норвегии, России и Румынии, Сербии, Таджикистана, Турции и Туркменистана, Украины, Узбекистана и Вьетнама.

За пять часов участники олимпиады должны были разработать три программы, которые соответствовали заданным организаторами условиям. Работы оценивались по шкале в 100 баллов, а для контроля за ходом творческих поисков ребят использовалась видео-трансляция в режиме реального времени. Кроме того, осуществлялась и запись компьютерных мониторов участников.

Остается добавить, что в Беларуси площадки для участников были организованы в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Мозыре, уточняет агентство.