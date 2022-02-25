Названы самые безопасные автомобили

В США авторитетный Страховой институт IIHS присвоил премии 2022 года самым продуманным с точки зрения безопасности автомобилям. IIHS проверил в независимых тестах 101 новинку автомобильного рынка Северной Америки - и распределил между ними два титула: Top Safety Pick+ (высший рейтинг) и Top Safety Pick (высокий рейтинг).

Испытания Страхового института включают:

- фронтальный удар на 64 км/ч о деформируемые перекрытие 40%,

- фронтальный удар на 64 км/ч о жесткое перекрытие 25% (водительской и пассажирской сторонами),

- боковой удар,

- стендовые испытания кресел (имитация удара сзади),

- тест на прочность крыши при опрокидывании,

- тест систем автоматического торможения перед автомобилями,

- оценка яркости, дальности и направления светового пучка фар.

21 награду за безопасность в 2022 году забрала корейская Hyundai Motor - 11-ти моделям марок Hyundai, Kia и Genesis присвоили высшие титулы Top Safety Pick+, 10-ти - высокие Top Safety Pick. Немецкий Volkswagen Group удостоился восьми наград Top Safety Pick+ и трех - Top Safety Pick. Шведская Volvo Cars завоевала 10 наград Top Safety Pick+.

IIHS отмечает, что к 2022 модельному году производители стали больше уделять качеству света фар. 65 проверенных моделей имеют в базовой комплектации фары, которые светят на "хорошо" или "приемлемо".

Также в среднем более эффективными стали системы предотвращения столкновений с другими транспортными средствами и пешеходами. Такие функции уровня "продвинутый" или "превосходный" есть у всех, кроме двух, машин рейтинга Top Safety Pick+ и у 30 из 36 машин рейтинга Top Safety Pick. Автоматическое экстренное торможение стало обязательным критерием для автомобилей-кандидатов на премии IIHS с сентября 2021 года.