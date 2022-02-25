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25.02.2022 15:02
Рубрика: Легковые авто

Названы самые выгодные для перепродажи автомобили

Текст: Александр Чупров
Фото: Пресс-служба Mazda Фото: Пресс-служба Mazda
Фото: Пресс-служба Mazda

Давно известно, что автомобиль теряет в цене сразу примерно 20%, как только покидает дилерский центр и продолжает "дешеветь" с каждым пройденным километром. Однако в условиях постоянного роста цен на авторынке в последнее время, подержанную машину можно продать сегодня даже дороже, чем она была куплена несколько лет назад.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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Как отмечает эксперт "Дрома" Мария Погребец, чем новее модель, тем выше вероятность, что через три года ее еще будут выпускать, а значит, и на вторичном рынке она будет цениться выше. Если рассматривать бюджетный сегмент, то лучше выбрать машину, которая по максимуму локализована в России, поскольку цены на запчасти будут дешевле, что опять же скажется на цене. Исключения здесь - Toyota, Mazda и некоторые модели "корейцев".

"Из-за дефицита и роста цен остаточная стоимость практически всех машин, купленных в 2018 году, превысила 100%. Также в прошлом году на эти автомобили наблюдался повышенный спрос. В 2021 году скорость продажи "трехлеток" увеличилась практически в два раза, а общее количество сделок с этими машинами выросло на 23% относительно 2020 года. Тем не менее, рассматривать покупку автомобиля в качестве вложения капитала не стоит, но если вы запланировали приобретение машины, то лучше поторопиться - цены будут расти", - советует Мария Погребец.

#Toyota #Mazda