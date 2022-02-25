Названы самые выгодные для перепродажи автомобили

Давно известно, что автомобиль теряет в цене сразу примерно 20%, как только покидает дилерский центр и продолжает "дешеветь" с каждым пройденным километром. Однако в условиях постоянного роста цен на авторынке в последнее время, подержанную машину можно продать сегодня даже дороже, чем она была куплена несколько лет назад.

Как отмечает эксперт "Дрома" Мария Погребец, чем новее модель, тем выше вероятность, что через три года ее еще будут выпускать, а значит, и на вторичном рынке она будет цениться выше. Если рассматривать бюджетный сегмент, то лучше выбрать машину, которая по максимуму локализована в России, поскольку цены на запчасти будут дешевле, что опять же скажется на цене. Исключения здесь - Toyota, Mazda и некоторые модели "корейцев".

"Из-за дефицита и роста цен остаточная стоимость практически всех машин, купленных в 2018 году, превысила 100%. Также в прошлом году на эти автомобили наблюдался повышенный спрос. В 2021 году скорость продажи "трехлеток" увеличилась практически в два раза, а общее количество сделок с этими машинами выросло на 23% относительно 2020 года. Тем не менее, рассматривать покупку автомобиля в качестве вложения капитала не стоит, но если вы запланировали приобретение машины, то лучше поторопиться - цены будут расти", - советует Мария Погребец.