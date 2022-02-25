Нет оружия, кроме ноутбука: Союз журналистов России выступил против цензуры в соцсетях

Союз журналистов России выступил с заявлением о том, что в последнее время все больше СМИ "испытывают давление, препятствующее свободному распространению информации".

"Ряд стран принимают решение о прекращении трансляций российских телеканалов. Появляется и откровенная цензура в соцсетях", - говорится на сайте СЖР.

Как отмечают в Союзе, с октября 2020 года Роскомнадзором было выявлено 23 инцидента, связанных с актами цензуры со стороны администрации социальной сети Facebook. Из них:

18 случаев - в отношении аккаунтов СМИ;

4 случая - в отношении персональных страниц граждан РФ;

1 случай - в отношении аккаунта делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Вот лишь некоторые примеры: блокировка аккаунта BALTNEWS, принадлежащего МИА "Россия сегодня" (4 декабря 2020 года), удаление страницы просветительского проекта канала RT "Redfish" в связи с нарушением норм сообщества (30 апреля 2021 года), удаление аккаунта первого заместителя председателя комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, генерального директора телеканала "Санкт-Петербург" А. Малькевича (30 июня 2021 года), ограничение доступа в отношении аккаунта делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями (16 января 2022 года) и другие.

"Союз журналистов России заявляет: санкции против журналистов и СМИ недопустимы. У журналиста нет оружия, кроме ноутбука или микрофона. Благодаря журналистам и СМИ общество получает информацию. Работа тех или иных СМИ может кому-то нравиться, а кому-то нет. Но журналисты должны иметь право эту информацию транслировать через СМИ, соцсети, Telegram-каналы и т.п. Союз журналистов России рассчитывает на то, что Роскомнадзор привлечет социальные сети, осуществляющие цензуру российских СМИ, к предусмотренной законом ответственности", - заключают в СЖР.