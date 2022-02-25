Netflix планирует снять фильм по документалке "Аферист из Tinder"

После успеха документального фильма "Аферист из Tinder" (Tinder Swindler) стриминговый сервис Netflix задумался о создании игрового фильма на основе этой истории.

Документалка в жанре "настоящего преступления" описывает уловки мошенника, который находил своих жертв в приложении для знакомств. Он притворялся бриллиантовым магнатом, пускал буквально золотую пыль в глаза, а вскоре под различными предлогами занимал у своих подруг крупные суммы денег. Нередко они брали их у друзей или оформляли кредиты, не сомневаясь в намерениях и возможностях нового ухажера. За первую неделю показа в феврале "Аферист из Tinder" набрал 45,8 млн часов просмотров.

Как стало известно Variety, ведутся переговоры с продюсерами, и проект находится на очень ранней стадии разработки.

Это не первый подобный проект Netflix - мини-сериал "Изобретая Анну" также поднимает вопросы, связанные с демонстрацией стиля жизни и успешности в социальных сетях, которые позволяют мошенникам обманывать (часто отнюдь небедных) людей.