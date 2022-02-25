Песков оценил заявление Зеленского про нейтральный статус Украины

Заявление президента Украины о готовности обсуждать нейтральный статус страны проанализируют, сказал, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это новое заявление. Мы обратили на него внимание", - сказал Песков. "Это скорее движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать. Большего пока не могу сказать", - добавил он.

Комментировать слова главы МИД Сергея Лаврова насчет правдивости этого заявления пресс-секретарь президента не стал.

На вопрос о возможности контактов президентов России и Украины в ближайшее время Песков ответил, что сейчас об этом не может ничего сказать.