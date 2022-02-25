Польша и Чехия закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов

Правительство Польши приняло решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Вслед за Варшавой аналогичное решение ожидается от Чехии.
Как указал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter, он уже подписал соответствующее распоряжение, запрет на полеты российских компаний вступит в силу с полуночи.
В Праге также намерены запретить российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны. Как отмечают в правительстве Чехии, окончательно решение будет принято до конца дня пятницы.
Ранее запрет на выполнение рейсов в Великобританию был наложен авиационными властями королевства на компанию "Аэрофлот".