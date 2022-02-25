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Рубрика: В мире

Польша и Чехия закрывают свое воздушное пространство для российских самолетов

Текст: Иван Сысоев

Правительство Польши приняло решение закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Вслед за Варшавой аналогичное решение ожидается от Чехии.

Как указал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Twitter, он уже подписал соответствующее распоряжение, запрет на полеты российских компаний вступит в силу с полуночи.

В Праге также намерены запретить российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны. Как отмечают в правительстве Чехии, окончательно решение будет принято до конца дня пятницы.

Ранее запрет на выполнение рейсов в Великобританию был наложен авиационными властями королевства на компанию "Аэрофлот".

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