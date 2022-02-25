Президент Узбекистана с пониманием отнесся к спецоперации РФ на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В Кремле сообщили, что лидеры обсудили "развитие ситуации в связи с проведением специальной военной операции с целью защиты мирных жителей Донбасса, а также осуществления демилитаризации и денацификации Украины".

Отмечается, что Мирзиёев выразил понимание предпринимаемых с российской стороны действий.

Президенты также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня. "Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-узбекского стратегического партнерства с акцентом на реализацию конкретных проектов в торгово-экономической и гуманитарной областях", - говорится в сообщении.