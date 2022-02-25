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25.02.2022 13:21
Рубрика: В мире

Пушилин: Войска ДНР и ЛНР выйдут на административные границы в течение нескольких дней

Текст: Юрий Когалов

До выхода войск ДНР и ЛНР на административные границы Донецкой и Луганской областей остались считанные дни. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1"​​​.

По его словам, ситуация остается напряженной, но войска продвигаются вперед. "На отдельных участках - подразделения вооруженных формирований Украины, которые подкреплены националистами, они упираются, упираются достаточно ожесточенно. Но что самое здесь страшное на данный момент - это то, что, огрызаясь, они обстреливают именно гражданские кварталы, гражданское население", - заявил Пушилин.

Он обратил внимание, что за минувшие восемь лет противником была выстроена эшелонированная оборона. "Тем не менее, не называя конкретных дат, но я скажу, что до выхода на административные границы, причем как и Донецкой бывшей области, так и Луганской бывшей области остались считанные дни", - отметил Пушилин.

По его мнению, в самое ближайшее время "мы увидим большое количество вменяемых людей из числа нашего противника", которые просто сложат оружие. "Мы очень на это рассчитываем", - заявил глава ДНР.

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Стоит отметить, что руководство республик Донбасса пообещало амнистию тем, кто не будет оказывать сопротивление и сложит оружие.

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