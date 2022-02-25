Путин: Наши солдаты успешно выполняют задачу по защите Отечества

Российские военнослужащие успешно выполняют задачу по защите нашего народа и нашего Отечества, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета Безопасности. Главная тема заседания - спецоперация по защите ДНР и ЛНР.

"Наши солдаты успешно выполняют задачу по защите нашего народа и нашего Отечества", - сказал президент.

Он указал на недопустимость использования киевскими силовиками женщин и детей в качестве живого щита и обратился к простым украинцам с предложением брать власть в свои руки.

"Не позволяйте бандеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. - сказал Путин. - Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться".