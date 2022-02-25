Путин рассказал Си Цзиньпину о готовности направить делегацию для переговоров с Киевом

Владимир Путин в пятницу, 25 февраля, провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Президент проинформировал своего коллегу о причинах принятия решения признать ДНР и ЛНР и "провести специальную военную операцию, призванную уберечь мирное население от геноцида, а также обеспечить демилитаризацию и денацификацию украинского государства".

"Си Цзиньпин подчеркнул, что он с уважением относится к действиям российского руководства в сложившейся кризисной ситуации", - говорится в сообщении.

Путин также заявил, что с учетом поступивших сигналов из Киева был бы готов направить делегацию в Минск для переговоров с украинской стороной.

В кремле подчеркнули, что в разговоре Путина и Си Цзиньпина отмечена недопустимость использования нелегитимных санкций для достижения корыстных целей отдельных стран.