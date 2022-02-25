Райан Рейнольдс намекнул на скорые новости о "Дэдпуле 3"

Актер Райан Рейнольдс в рамках интервью в преддверии выхода "Проект "Адам" дал понять, что в скором времени нас могут ожидать обновления статуса проекта "Дэдпул 3".

"У меня будет ряд новостей по этому поводу - скорее - рано, а не поздно. Так что я смогу рассказать о Дэдпуле немного четче в будущем", - цитирует его Collider.

В более раннем интервью изданию в августе 2021 года актер уже говорил о готовящемся сценарии и даже обмолвился, что фильм будет сниматься в 2022 году. С того момента не было никаких обновлений.