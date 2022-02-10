Вышел трейлер фильма "Проект Адам" с Рейнольдсом, Руффало и Зои Салданой

На YouTube-канале Netflix Russia опубликован дублированный трейлер фантастического боевика "Проект Адам".

Фильм расскажет историю путешественника во времени, который отправляется в прошлое, чтобы встретиться с более юной версией самого себя и спасти отца. Каст включает трех звезд экранизаций марвеловских комиксов: Райана Рейнольдса, Марка Руффало и Зои Салдану, поэтому в комментариях пользователи шутят, что "Стражи Галактики 4" получатся отменными, и будет интересно посмотреть на дуэт Халка и Дэдпула. Режиссером выступил Шон Леви, недавно поработавший с Рейнольдсом над "Главным героем".

Премьера на стриминговом сервисе запланирована на 11 марта.